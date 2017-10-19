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ضبط 3 بنادق آلية و4 تجار مخدرات وتنفيذ 56 حكما قضائيا بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 بنادق آلية و4 تجار مخدرات وتنفيذ 56 حكما قضائيا بالجيزة

09:29 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

ضبط 3 بنادق آلية و4 تجار مخدرات وتنفيذ 56 حكما قضائيا بالجيزة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمركز منشأة القناطر، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 3 بنادق آلية، و10 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة".

كما تم ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة (55 قرصا مخدرا، 250 جرام حشيش)، وتنفيذ 56 حكمًا قضائيًا متنوعا.

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