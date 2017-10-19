السيسي يشهد المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصواري»

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى موقع مناورة "ذات الصوارى" أمام قاعدة رأس التين، تمهيدا لتدشين الفرقاطة "الفاتح"، والغواصة 42، فى إطار فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى"، والتي تجرى اليوم احتفالا بأعياد القوات البحرية، ومرور خمسون عاما على ذكرى معركة إيلات البحرية التي تؤرخ في البحرية العالمية نصرا عسكريا بأسم لنشات الصواريخ المصرية.

كان في استقبال القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية.

ويرفع السيسى علم مصر على متن الفرقاطة جوويند "الفاتح" بينما يتم رفع العلم على ثلاث قطع بحرية آخرى في نفس التوقيت، حيث يتسلم قائد كل وحدة العلم، ويتولى رفعه بالتزامن مع الرئيس، ثم تبدأ المناورات البحرية.

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مناورة ذات الصواري تنفذها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وتتصدرها الميسترال حاملة الطائرات "أنور السادات"، والفرقاطة "تحيا مصر"، وباشتراك عناصر الوحدات الخاصة البحرية وطائرات استطلاع ومكافحة الغواصات.

وتشتمل مناورة ذات الصوارى على عدد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات، مثل تنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ "السطح سطح" و"السطح جو" والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق، وكذلك أعمال تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام، وعمليات الإنقاذ والإغاثة وحق الاعتراض والتفتيش.