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الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن
الصغرى العظمى
القاهرة 21 31
وسط الدلتا 20 31
الإسكندرية 18 27 
بلطيم 20 27
مطروح 17 25
السلوم 16 25
سيوة 18 28
بورسعيد 24 27
دمياط 20 27
العريش 16 29
رفح 15 28
الإسماعيلية 19 32
السويس 20 32
رأس سدر 19 31
نخل 11 28
نويبع 23 32
طابا 17 30
كاترين 10 27
الطور 23 29
شرم الشيخ 23 32
الغردقة 22 31
مرسى علم 22 30
الفيوم 18 31
بنى سويف 18 31
المنيا 17 31
أسيوط 17 32
سوهاج 17 32
قنا 17 33
الأقصر 20 34
أسوان 18 33
أبو سمبل 18 34
الوادي الجديد 20 33
شلاتين 20 32
أبو رماد 22 31
راس حدربة 22 30
حلايب 23 30
 

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