بالصور..عروسان يوقعان استمارة "علشان تبنيها" بحفل زفافهما في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقع عروسان أثناء حفل زفافهما الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، بإحدى الأماكن السياحية على شاطئ محافظة بورسعيد، على استمارة حملة "علشان تبنيها"، لدعم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.

وقال العروسان هبة الضويني ومحمد الفحلة، العضوان بإحدى جمعيات حقوق الإنسان، إنهما قررا بدء حياتهما بدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية وذلك لاستكمال مسيرة التنمية وضمانا لمستقبل اولادهما في المستقبل.

واستجاب عدد من الحضور بالزفاف للدعوة التي أطلقها العروسان، ووقع على استمارة "عشان تبنيها" عدد كبير من الحضور.