تعيين جاسيندا ارديرن رئيسة لوزراء نيوزيلندا

ولينجتون - (د ب أ):

من المقرر أن تتولى زعيمة حزب العمال المعارض في نيوزيلندا جاسيندا ارديرن منصب رئيسة الوزراء، عقب أن وافق حزب نيوزيلندا أولا على تشكيل ائتلاف مع حزبها.

وقال وينستون بيترز، زعيم حزب نيوزيلندا أولا اليوم الخميس" كان لدينا خيار لنتخذه، إما الحزب الوطني أو حزب العمال من أجل تعديل الوضع الحالي أو من أجل التغيير".

وأضاف أن الحزب اختار المشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب العمال.

وقد حصل الحزب الوطني على 4ر44 % من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 23 أيلول /سبتمبر الماضي، في حين حصل حزبا العمال والخضر معا على 2ر43 %.

ولم يحصل أي من الجانبين على أصوات كافية لتحقيق الأغلبية، ولكن يعتمد الجانبان على دعم حزب نيوزيلندا أولا ، الذي فاز بـ 2ر7% من الأصوات.