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كازاخستان: جولة محادثات أستانة القادمة حول سوريا يومي 30 و31 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

كازاخستان: جولة محادثات أستانة القادمة حول سوريا يومي 30 و31 أكتوبر

09:21 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

كازاخستان: جولة محادثات أستانة القادمة حول سوريا يومي 30 و31 أكتوبر

أرشيفية

أستانة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان اليوم الخميس أن الجولة القادمة من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية ستعقد يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" أن الوزارة أعلنت أن "الدول الضامنة لوقف العدائيات اتفقت على عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى السابع بشأن سورية في إطار عملية آستانة في 30 و31 أكتوبر 2017 ".

ومن المتوقع أن تفضي المفاوضات إلى الموافقة حول بنود مجموعة العمل بشأن إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين.

وكانت الجولة السادسة من محادثات آستانة، والتي عقدت في سبتمبر الماضي أثمرت اتفاقاً بين وتركيا وإيران على إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد في محافظة إدلب، تضاف إلى ثلاث مناطق في شمال مدينة حمص وفي منطقة الغوطة الشرقية وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

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