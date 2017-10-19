سيولة مرورية بمحاور الجيزة.. وكثافات بمحور 26 يوليو بسبب سيارة مشتعلة

كتب - محمد شعبان:

تشهد محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم الخميس، سيولة مرورية حيث نهاية الأسبوع، تقترب نسبة الكثافات من 60 بالمئة.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رصد وجود كثافات أعلى محور 26 يوليو القادم من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، بسبب اشتعال النيران في سيارة، دون وقوع إصابات.

ولفت المصدر إلى وجود سيولة مرورية بشارع جامعة الدول العربية، مقابل كثافات متوسطة بمحور صفط اللبن للقادم من أعلى الطريق الدائري إلى جامعة القاهرة، ويفضل اتخاذ محور عرابي، مشيرا إلى أن اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، وجه بسرعة سحب الكثافات.

وأوضح المصدر، انتظام الحركة بكوبري الجيزة المعدني، وكوبري الجامعة، الأمر نفسه بكوبري عباس الذي يشهد كثافات أقل من المعتادة.

أما مطلع كوبري أكتوبر للمتجه من محافظة الجيزة إلى القاهرة (البطل أحمد عبد العزيز - كورنيش النيل)، فيشهد كثافات مرورية معتادة في وقت الذروة الصباحية.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، احجام عادية وجود بكورنيش النيل، للقادم من مناطق شمال الجيزة والمتجه إلى ميداني النهضة والجيزة وشارعي فيصل والهرم، إضافة إلى شارعي السودان والتحرير.

وأشار المصدر إلى وجود سيولة مرورية بميدان الرماية للمتجه من مناطق الجيزة إلى طريق الفيوم، مقابل كثافات معتادة بشارع الهرم مفضلا سلك شارع فيصل.

ولفت المصدر إلى أن شارع الدقي للمتجه من مناطق الجيزة وحديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة يشهد أحجامًا طبيعية.

وعن الحالة المرورية بميدان المنيب، أكد المصدر وجود سيولة للقادم من طريق أسيوط الغربي والمتجه إلى مطلع الطريق الدائري وشارع البحر الأعظم.