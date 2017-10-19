السيسي يصل إلى قاعدة الإسكندرية لرفع العلم على الوحدات البحرية الجديدة

الإسكندرية - (أ ش أ):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وعقب وصوله عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني الجمهوري، واستعرض حرس الشرف الجمهوري.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي مراسم رفع العلم على الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز "جوويند"، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400 والميسترال "أنور السادات".

يذكر أن اليوم هو عيد القوات البحرية الخمسين.