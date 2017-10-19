دراسة: احذر ماكينة القهوة فهي بؤرة لنمو الجراثيم
دراسة: احذر ماكينة القهوة فهي بؤرة لنمو الجراثيم
09:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
ماكينة القهوة
كتبت- ميرا ماهر:
أوضحت دراسة حديثة خطر كبسولة القهوة في الماكينات المستهلكة على الصحة العامة، وذلك بسبب طريقة تنظيفها. بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.
وتبين للعلماء تجمع أنواعاً عديدة من البكتيريا في رواسب القهوة وكبسولات الماكينة المستهلكة، كما أن "تفل" القهوة الرطب يساعد على نمو العفن بداخلها، الذي يمكن أن يدخل في تركيب فنجانك التالي.
ووفقاً للموقع، يمكن للبكتيريا أن تتحول إلى سم مقاو م للحرارة، كما أن حاويات المياه والأنابيب البلاستيكية في ماكينات القهوة تمثل بيئة تكاثر مثالية للبكتريا إذا لم يتم تنظيفها بشكل ملائم.
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