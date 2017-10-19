عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعتين وربع في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الخميس، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها ساعتين وربع بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار ركاب بمحطة سكة حديد الصوامعة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطاراً من مركز شرطة طهطا بتعطل القطار رقم 723 ركاب " سوهاج – أسيوط " على رصيف محطة سكة حديد الصوامعة - محطة فرعية - دائرة المركز.

تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكي بالجرار، قام مسؤولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعتين و15 دقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4264 إداري المركز لسنة 2017 .