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في اليوم العالمي للالتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل"

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مصراوي Masrawy

في اليوم العالمي للالتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضرورة "تغير المفصل"

07:05 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

في اليوم العالمي لاتهاب المفاصل.. أعراض تنذرك بضر

كتبت- فاطمة خالد:

يحتفل العالم في 18 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بهذا المرض، للكشف المبكر عنه، والحث على عيش نمط حياة أكثر صحية.

ويقول الدكتور ماجد مراد استشاري جراحة العظام والمفاصل، إن ملايين الناس من يعانوا التهاب المفاصل، خاصة في ، وتزداد الإصابة به بعد سن الـ45.

وأضاف "مراد"، أن أعراض التهاب المفاصل هي صعوبة المشي، وصوت احتكاك في الركبة، وعدم القدرة على فرد وثني الركبة، بالإضافة إلى عدم القدرة على التحكم في القدمين أو اليدين بشكل جيد، أو ألم أسفل الظهر.

ويوضح "مراد"، أنه في حالات الخشونة المتقدمة، يكون المفصل متأكل تمامًا، أي تأكل الغضاريف المحاطة بعظام المفصل، والتي تمنع تأكلها، وبالتالي صعوبة الاستجابة للعلاج أو ممارسة الرياضة، وفي هذه الحالة يجب إجراء عملية تغير المفصل بشكل عاجل.

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