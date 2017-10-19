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أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن

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أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن أبو شقة: تعديل «الحبس الاحتياطي» بما يحترم حقوق وكرامة المواطن

التحرير

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قال الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يجب استحداث تشريعات جديدة للقوانين العقيمة التي مر عليها الدهر في ، مثل قانون العقوبات الصادر منذ عام 1937 وقانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن البرلمان سيعمل على إصدار هذه التشريعات التي توفر حق المواطن.

وأوضح أبو شقة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن القانون كائن حي يتعايش مع المجتمع ويحتاج للتطور مع تغير طبيعة هذا المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تعديل فترة الحبس الاحتياطي بالقانون، لكونه ليس عقوبة وإنما إجراء تحفظي، مؤكدًا أنه لابد من إعادة النظر في هذه المنظومة ككل.

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وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن «هذه التعديلات تضمن أن تكون مصر دولة تحترم حقوق وكرامة وأموال المواطنين، خاصةً أن الأصل في الإنسان البراءة».

وتضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حاليًا، عددًا من الإجراءات المتعلقة بحقوق المتهمين، من بينها أن المشروع وضع بدائل للحبس الاحتياطي، إذ منح وكيل النيابة 4 بدائل.

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التحرير

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