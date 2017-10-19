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الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير

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الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير الفقي: شهر العسل بين مبارك وموسى انتهى بزيادة شعبية الأخير

التحرير

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قال مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم يكن يعتمد على شخص واحد في أداء مهمة ما.

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عرفة، في برنامج «يحدث في » على قناة «سي بي سي مصر»: «مبارك كان بيحب يحرك شخص قصاد شخص آخر، حتى لا يظهر أنه يعتمد على شخص واحد، فهو من أذكى الناس اجتماعيًا في القدرة على التحوط وإعطاء أذنه لأكثر من مصدر».

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وتابع: «انتهى شهر العسل بين الرئيس مبارك وعمرو موسى، عندما ازدات شعبية الأخير، وعندما بدأ الشعب يدرك أن موسى يعمل لنفسه، وبعضه يرى موسى خليفة لمبارك في رئاسة الدولة».

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