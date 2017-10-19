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عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

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مصراوي Masrawy

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

08:21 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

عكاظ: تفاهم سعودي أمريكي على إعادة إعمار الرقة

الرياض - (د ب أ):

أفادت صحيفة "عكاظ" اليوم الخميس بأن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان زار منطقة عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة أمس الأول الثلاثاء مع بيرت ماكجورك منسق التحالف الدولي ضد داعش ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن السبهان التقى المجلس المدني لمدينة الرقة في عين عيسى، وأجرى عدة اجتماعات مع مسؤولي المدينة للاطلاع على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وتوقع مسؤول مدني أن يشارك السبهان في حفلة الإعلان الرسمي لتحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش، الذي من المتوقع أن يكون في اليومين القادمين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها مقربة من التحالف الدولي أن زيارة السبهان للريف الشمالي ووقوفه على الأوضاع في المدينة، تأتي في إطار تفاهم سعودي أمريكي حول إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة.

وأفصحت أن الرياض وواشنطن ناقشتا إعادة إعمار الرقة، بحيث يكون للسعودية الدور البارز في إعادة الإعمار.

ولفتت إلى أن واشنطن بحثت مع السعودية والإمارات إعادة إعمار المدينة وتأهيلها، بعد الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب الطويلة مع داعش.

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