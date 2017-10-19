شهود عيان: داعش يمنع حركة المواطنين بمنطقة في قضاء القائم غرب العراق

الأنبار (العراق) - (د ب أ):

أفاد سكان محليون اليوم الخميس بأن تنظيم داعش فرض إجراءات لمنع حركة المواطنين في ناحية العبيدي التابعة لقضاء القائم أقصى غربي العراق.

وأبلغ عدد من السكان وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن تلك الخطوة اتخذها تنظيم داعش بسبب عبارات مناهضة له مكتوبة على الجدران بينها (اتركوا ديارنا) و(يسقط داعش) و(عاش الجيش العراقي) ورفع العلم العراقي على بناية إحدى المدارس.

وأوضح الشهود من داخل الناحية التي تقع تحت سيطرة داعش أن عناصر التنظيم منعوا المدنيين العزل من التجوال وفتشوا جميع المنازل "بحثا عن متعاونين مع الأجهزة الأمنية".

ونشرت السلطات العراقية قطعاتها في محاور القتال لتحرير أخر معاقل داعش في منطقتي راوة والقائم أقصى غربي العراق.

وتنفذ طائرات التحالف الدولي والعراقي بشكل شبه يومي غارات جوية لاستهداف مقرات داعش وتدميرها وإضعاف قدرات التنظيم قبيل انطلاق عملية التحرير.

وألقت الطائرات العراقية مؤخرا آلاف المنشورات التي تدعو الأهالي إلى الابتعاد عن مناطق القتال المرتقبة في راوة والقائم .