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حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

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مصراوي Masrawy

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

08:16 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

حريق ضخم يدمر فندقا شهيرا بالكامل في ميانمار

يانجون - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار أن حريقا كبيرا دمر أحد أكثر الفنادق شعبية في يانجون، العاصمة التجارية لميانمار، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، حيث التهمته النيران بالكامل تقريبا.

واندلع الحريق في فندق كانداوجى بالاس هوتيل، الواقع على ضفة بحيرة، حوالى الساعة 0300 صباحا بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش)، بحسب وسائل إعلام محلية، التي قالت أيضا إن مواطنا صينيا ورجل إطفاء نقلا إلى المستشفى.

وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفندق، المبني في معظمه من الخشب، احترق بالكامل تقريبا.

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مصراوي Masrawy

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