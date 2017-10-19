كنت الرجل الأول في تجربتي مع «الخطيب».. 5 تصريحات مثيرة لفاروق جعفر

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علق فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، على اعتقاد البعض بأنه ينتمي في الأصل للنادي الأهلي، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، وجاء فقط على خلفية تصريحاته في وقت سابق، بأنه قام بالركض 4 كيلو متر، وراء السيارة التي كان يستقلها صالح سليم أسطورة القلعة الحمراء، لمصافحته.

وقال جعفر، خلال لقاء بحلقة الأربعاء من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»: «أنا زملكاوي وكل نقطة دم فيا بتشجع الزمالك، واللي خلاني زملكاوي إني كنت ساكن جنب الراحل حماد إمام».

وأضاف، أنه كان يعتبر حمادة إمام، مثله الأعلي، ويتمنى أن يصبح مثله لما كان يتمتع به من جماهيرية كبيرة، وأخلاقه العالية والتزامه، مشيرًا إلى أن عقليته تختلف عن نجله «حازم» الذي يملك عقلية ادارية بسبب انفتاحه ورغبته في التطور.

وأوضح جعفر، أن حمادة إمام حصر نفسه بعد اعتزاله، في عمله كمدير للكرة، وفي التعليق على المباريات، عكس «حازم» الذي يملك مساحة رؤية أكبر وتطلعات وطموحات عديدة.

وعن الجدل القائم بين مشجعي الأهلي والزمالك، حول الأكثر جماهيرية، أكد نجم القلعة البيضاء الأسبق، أن النادي الأحمر صاحب الشعبية الأكبر، مشيرًا إلى أن جماهير الناديين الحقيقية تظهر عندما يفوز كل منهما ببطولة.

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واستكمل جعفر، «جماهير الأهلي أكثر من الزمالك وهو أمر واقع نراه بأعيننا، بينما شعبية منتخب مصر هى الأكبر في الوطن العربي من القطبين».

وتحدث فاروق جعفر، عن تجربته مع محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي الأسبق، ​في تدريب المنتخب الوطني، موضحًا أنه هو من كان يتولى منصب المدير الفني بينما تولى الأخير منصب مدير الكرة، معلقًًا: «الخطيب لم يتدخل في عملي الفني إطلاقًا».

وأردف، «مسؤولو اتحاد الكرة هم من جروا التجربة إلى الفشل، ولم اختلف مع الخطيب يومًا».

وعن عمله في اتحاد الكرة، أردف جعفر: «العمل الإداري ليس مكاني ولم أكن سعيدًا بالعمل في منصب المدير الفني للجبلاية، خلال فترة مجلس الإدارة السابق، برئاسة جمال علام، بسبب التخبط الذي كانت تُدار بها المنظومة في هذا الوقت».

واختتم أنه اتخذ قراره بالرحيل عن اتحاد الكرة، رفضًا منه للطريقة المتبعة للمجلس في الإدارة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدرب يتعاقد معه الاتحاد سواء في مرحلة الناشئين أو المنتخبين الأول والأوليمبي إلا بعد «تربيطات»، لافتًا غلى أن مسؤولو الجبلاية «وتعمدوا تأجيل تعييني في منصب المدير الفني لما بعد التعاقد مع جميع الأجهزة الفنية».

