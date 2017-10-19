كيف تحافظ على نفسية طفلك عند إبلاغه خبر الطلاق؟

كتبت- بسمة أبوطالب:

الطلاق من أصعب الأمور التي يمكن أن يواجهها الزوجين، خاصةً عند إبلاغ الأطفال بخبر الإنفصال. لذلك يجب أن يفكر كلا الطرفان في الطريقة المناسبة لإبلاغهم بهذا القرار المصيري دون التسبب في تعرضهم لأي مشاكل نفسية أو عاطفية .

ذكرت دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، لـ"مصراوي" أنه يجب على الزوجين حل جميع المشاكل قبل الاجتماع بأطفالهم، مع ضرورة تجنب العند وسيطرة مشاعر الغضب والكراهية بينهما، والاتفاق على طريقة مشتركة لإبلاغ الأطفال خبر الطلاق.

ويُنصح بتجنب استخدام أحد الأطراف لأطفاله كسلاح ضد الطرف الآخر.

وأضافت سامية، يجب الاتفاق على عدم إلقاء أحد الزوجين اللوم على الطرف الآخر أمام الأطفال، ويجب أن يكونا صادقين أمامهم فيما يخص أسباب الطلاق، مع محاولة شرحها بطريقة تناسب عمرهم وتفكيرهم.

وقالت أستاذ علم الاجتماع إن التأكيد على خلو مسؤولية الأطفال فيما يتعلق بقرار الانفصال من الأمور المهمة للغاية عند إبلاغهم خبر الطلاق.

وفي المقابل يمكن إخبار الأطفال بأن أسباب الطلاق تتعلق بهما شخصياً ومدى تفاهمهما سوياً، مع التأكيد بأنهما سيظلان أصدقاء، وأن طبيعة الحياة لن تتغير كثيراً، بل يمكن أن تتحول للأفضل.

أضافت سامية: "يجب على الوالدين طمأنة أطفالهم باستمرار بأن الانفصال لا يعني أن حبهما لهما سيتوقف، وأن لهم مطلق الحرية في رؤية أحد الطرفين في الوقت الذي يريدونه، هذا سيساعد كثيراً في تقبلهم لقرار الانفصال، بنفسية سليمة ومتزنة".