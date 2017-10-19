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برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا برشلونة يكتسج أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

التحرير

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فاز فريق برشلونة الإسباني، بثلاثية مقابل لاشىء، على ضيفه أولمبياكوس اليوناني، ،مساء الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

تقدم برشلونة في الدقيقة 18 بهدف من نيران صديقة عن طريق مدافع أولمبياكوس ديميتريوس نيكولاو، في شباك فريقه، ثم سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 61، وأكمل لوكاس ديني الثلاثية في الدقيقة 64. 

وأحرز ديميتريوس نيكولاو هدف حفظ ماء الوجه لأولمبياكوس بضربة رأس في الدقيقة 89. 

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وكان بإمكان الفريق الإسباني، تحقيق فوزًا عريضًا ولكن تسابق نجوم برشلونة على إهدار الفرص السهلة أمام المرمى اليوناني.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة ومتصدرًا ترتيب المجموعة، بينما بقى أولمبياكوس بلا نقاط في المركز الأخير.

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التحرير

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