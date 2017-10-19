إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا

جرى تهريب الديزل من مصفاة النفط في مدينة الزاوية

لندن - (بي بي سي):

أعلنت الشرطة الإيطالية تفكيك شبكة لتهريب الوقود، نجحت في نقل ديزل ليبي منخفض الجودة ليباع بالأسواق في إيطاليا ودول أوروبية أخرى.

وسرقت الشبكة وقود الديزل من مصفاة تابعة لشركة "المؤسسة الوطنية للنفط" في مدينة الزاوية الساحلية الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس، بحسب الشرطة الإيطالية.

وبعد السرقة، دأبت الشبكة على تهريب الوقود بالسفن عبر المياه الإقليمية لمالطا إلى جزيرة صقلية. ومن هناك جرى توزيع الديزل على محطات الوقود بأسعار مخفضة.

وقالت الشرطة إنها رصدت 30 رحلة من ليبيا إلى صقلية، مشيرة إلى أن كميات من الديزل المهرب وصلت إلى فرنسا وإسبانيا.

ويقول النائب العام الإيطالي إن الشبكة تمكنت من بيع ما قيمته 35 مليون دولار على الأقل من وقود الديزل.

وحرمت عمليات التهريب السلطات في إيطاليا من عوائد ضريبية بنحو 11 مليون يورو، حسبما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء.

واعتقلت الشرطة ستة أشخاص، هم إيطاليان ومالطيان وليبيان، بينما صدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة آخرين.

يذكر أن القطاع النفطي في ليبيا يعاني بسبب الاستقرار السياسي وصراع القوى المختلفة على السلطة.

واستغلت بعض الجهات الوضع الحالي في ليبيا لتهريب النفط الليبي أو بيعه بطرق غير شرعية.