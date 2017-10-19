ملخص «التوك شو».. متعب وباسم لن يعودا إلى المنتخب حتى لو «جابوا 100 جول»

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قال رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، إن حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، والنصر السعودي، من الصعب تعويضه بأي لاعب، معلقًا: «محدش يقدر يعوض حسام غالي، واللاعب الحريف اللي بيروح ما بيجيش مكانه حد».

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «Time out» الذي تقدمه شيما صابر على قناة «dmc sports»، أن المدافعين الحاليين سهل تعويضهم، خاصة أن أغلبهم يعتمدون على القوة البدنية، ومن الممكن إعداد لاعبين كثيرون بهذا الشكل في الكرة الحديثة، لكن لا يمكن صناعة نجم مثل حسام غالي أو محمد أبو تريكة، لأنهما «لاعبين موهوبين».

وعلق على أزمة عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي، مع مدربه، مشددًا على أنه ليس في حسابات حسام البدري المدير الفني للأهلي، واصفًا إياه بـ«المتناقض» في تصريحاته، موضحًا: «مش عايزه قول وريح نفسك».

وواصل عبد العال هجومه على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه مدرب له «رجالته» الذي يعتمد عليهم تحت أي ظرف، ولن يضم لاعبين غيرهم.

وتابع عبد العال: «إحنا عايشين مع بعض، وعماد متعب لو جاب 100 جول مش هيضمه للمنتخب، عندنا لاعيبة كتير وهو مش عايز يضمهم، زي عمرو مرعي، بس كوبر بيلاعب وردة وفلة ومش عارف مين».

على جانب آخر، قال الإعلامي خالد الغندور، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «الغندور والجمهور» الذي يقدمه على قناة «LTC»، أن باسم مرسي مهاجم الزمالك، لن ينضم للمنتخب الوطني، رغم اعتذاره لهيكتور كوبر، بحجة أن مستواه الحالي لا يؤهله.

شاهد أيضا عبد الرحمن: أنا لو مدرب عماد متعب كنت جهزته لكأس العالم ( فيديو ميدو: أمنية حياتي أشوف حسام غالي وعماد متعب في كأس العالم (فيديو) مدرب الأهلي يوضح حقيقة العلاقة بين متعب والبدري.. وهذا عيب «أزارو»

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير، بقناة « صدى البلد»، أكد شريف عبد الفضيل مدافع النادي الأهلي السابق، أن اللعب بالقلعة الحمراء، حلم أي لاعب في مصر.

وتابع عبد الفضيل: «الإصابات تسببت في عرقلة مسيرتي مع الأهلي، وغياب الشفافية من بعض الأطباء ساهم في تفاقم بعض الإصابات التي تعرضت لها، ولا يوجد شئ اسمه إصابة مزمنة، حسبما أكده الأطباء لي في أمريكا، نحن نعاني في مصر من سوء التأهيل بعد الإصابات».

وأضاف مدافع الإسماعيلي السابق، أن حسام غالي، كان أخ لكل اللاعبين في النادي الأهلي، مؤكدًا انه يشعر بالضيق عندما يتهمه البعض بأشياء غير صحيحة، وأنه عندما ينفعل يكون ذلك بسبب حرصه على مصلحة الفريق.

واستكمل عبد الفضيل، أن «غالي» يتعرض للظلم في أوقات كثيرة، موضحًا أن «نرفزة الملعب أمر طبيعي في كرة القدم».

وكشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال استضافته ببرنامج «مساء الأنوار» على قناة «ON SPORT»، عن مفاجأة عدم تجديد مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار للتعاون السعودي عقده مع النادي الأبيض حتى الآن.