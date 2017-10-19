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انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم

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مصراوي Masrawy

انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم

07:02 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

انتهاء المهلة الثانية لرئيس إقليم كتالونيا ليعلن موقفه من الانفصال اليوم

مدريد - (د ب أ):

تنتهي المهلة الثانية المحددة لرئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، ليحدد موقفه من إعلان انفصال الإقليم عن مدريد أو لا، في تمام الساعة 1000 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

وعشية انتهاء المهلة، دعا رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي إلى اتباع "نهج محسوب" العواقب من قبل القيادة الكتالونية.

وقال راخوي خلال نقاش برلماني في مدريد: "أدعو بوجديمون إلى التصرف بطريقة متوازنة ومراعاة مصالح المواطنين".

وقال بوجديمون في 10 أكتوبر إن كتالونيا فازت بالحق في إعلان استقلالها في أعقاب الاستفتاء الذي أجري في أول تشرين أول/أكتوبر الماضي وأُعلن فيه أن 90% صوتوا بنعم، إلا أنه قال إنه سيعلق إعلانا رسميا في هذا الصدد من أجل إتاحة الفرصة لإجراء حوار مع مدريد.

ورفض راخوي ذلك وحدد مهلة لبوجديمون ليقول بوضوح إذا كان قد أعلن الاستقلال. وانتهت المهلة يوم الاثنين دون مزيد من الوضوح من برشلونة.

وإذا أصر بوجديمون على المضي قدما في خططه للاستقلال، قال راخوي إن مدريد ستضطر إلى تعليق الحكم الذاتي في برشلونة واستعادة السيطرة المركزية في كتالونيا.

وستسمح المادة 155 من دستور أسبانيا لمدريد بإقالة بوجديمون وغيره من أصحاب المناصب الإقليمية، وحل البرلمان الإقليمي، والسيطرة على جميع السلطات الإقليمية.

ووفقا للعدد الذي لم يتم التحقق منه والمعلن من قبل السلطات الكتالونية، أيد 90% من نحو 3ر2 مليون ناخب الانفصال. وبلغت نسبة الإقبال 43% فقط.

وجرى التصويت على الرغم من حظره من قبل المحكمة الدستورية الأسبانية.

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