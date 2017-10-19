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"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة

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"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة "المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة

مصراوي Masrawy

"المفوضين" تنظر دعوى لغلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة

06:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

كتب- طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، للمطالبة بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر .

وقالت الدعوى رقم 54519/70 ، إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد ، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة.

وباعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.

ودأبت الصحيفة على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وإن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسئ لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.

وأضافت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذاراً وعظة لأى صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي.

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