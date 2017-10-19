حريق محدود بـ"فرش حلويات" بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

شب حريق في "فرش" للحلويات، بساحة الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، وذلك أثناء الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى تفحم محتوياته والتهام النيران للسلع المعروضة.

انتقلت سيارتا إطفاء، من إدارة الحماية المدنية، المجاورة لمكان الواقعة، ومصدر قوة تأمين الاحتفالات بمولد الدسوقي، وتعاملت مع الحريق، حتى تمكنت من إخماده، وبالفحص تبين أن صاحب هذا "الفرش"، يدعى "إ.ا.ا.هـ"، 30 عامًا، حلواني، ويقيم بالميدان الإبراهيمي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فب الحريق، ومن خلال المعاينة قدرت الخسائر المبدئية الناجمة عن آثار الحريق بجوالي طن حلويات.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

