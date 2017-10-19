علي الدين هلال: ضرر «عشان تبنيها» أكثر من نفعها (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور علي الدين هلال، إنّ الشعب المصري يَنظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه «المنقذ» حتى هذه اللحظة، كما أن «الرئيس الحالي يَظل أكثر رجال السياسة شعبية في مصر، وأكثر البدائل الموثوق بها والتي يُعتمد عليها».

وطالب هلال، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، الوزراء والمحافظين والموظفين في الدولة بضرورة الابتعاد عن حملة «عشان تبنيها»، لأن الرئيس السيسي، لديه علاقة مُباشرة مع المواطنين ولا يَحتاج إلى أشخاص يقومون بالوساطة، قائلًا: «حملات تأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية مزايدة سياسية.. وحملة (عشان تبنيها) ضررها أكبر من نفعها، وتحديدًا في العالم الغربي».

وأوضح أن أكثر الشخصيات السياسية المصرية الموثوق فيها، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه لا يتحدث عن أي شئ إلا وقد يكون أنجزه، مدللًا على ذلك بـ«العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة»، قائلًا: «الرئيس السيسي يَعتمد على شرعية الإنجازات».

شاهد أيضا

وتمنى هلال، وجود منافسة قوية وشريفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي طالب فيه الإعلام ضرورة عدم تشويش المنافسين المحتملين للرئيس السيسي في الانتخابات، لذلك لا بد من وجود منافسة، وعلى الدولة أن تحمي هذه المنافسة.

وأشار إلى أنّ السياسيين يولدوا في النقابات والأحزاب والمجتمع المدني وخضام الانتخابات نفسها التي تعد أهم وأبرز مدرسة، وتحديدًا المحليات، قائلًا: «انتخابات المحليات هي المصنع الحقيقي لإنتاج السياسيين»، لافتًا إلى أنه لا تستطيع فرز قيادات سياسية في المعامل المعقمة.