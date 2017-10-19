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اليوم.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

04:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

عصام العريان

كتب- طارق سمير:

تصدر الدائرة 19 إيجارات، اليوم الخميس، حكمها في طلب الردّ المقام من القيادي الإخواني عصام العريان، للدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمد فهمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تعود القضية بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.

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