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الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا يشتبه في قتله 3 أشخاص في عمليتي إطلاق نار

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مصراوي Masrawy

الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا يشتبه في قتله 3 أشخاص في عمليتي إطلاق نار

03:18 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا يشتبه في قتله 3 أشخاص في عمليتي إطلاق نار

لوس أنجليس - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا (37 عاما) للاشتباه في قيامه بقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمدينتين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان المسؤولون قد حددوا المشتبه به، رادي إل برنس، وهو من سكان ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وتردد أن برنس استخدم مسدسا لإطلاق النار على خمسة أشخاص في متجر بمدينة إدجوود بولاية ماريلاند، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، وأطلق النار على شخص آخر في ويلمنجتون.

وتم العثور على برنس فى نيوارك بولاية ديلاوير، وفقا لما ذكرته محطة (دبليو بي إيه إل) التليفزيون المحلية.

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