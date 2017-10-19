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"جنايات الجيزة" تستمع لمرافعة دفاع متهمي "خلية إمبابة"

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مصراوي Masrawy

"جنايات الجيزة" تستمع لمرافعة دفاع متهمي "خلية إمبابة"

03:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- طارق سمير:

تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الخميس، لمرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة ".

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

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