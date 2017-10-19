حريق بمصعد المجمع الطبي في طنطا
حريق بمصعد المجمع الطبي في طنطا
03:10 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
الغربية - مروة شاهين:
شب حريق داخل مصعد المجمع الطبي التابع لهيئة التأمين الصحي بشارع البحر بمدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أثار حالة من الخوف والفزع لدى المرضى والعاملين بالمجمع.
وانتقلت سيارتا حماية مدنية للسيطرة على الحريق داخل المجمع بعد فصل التيار الكهربائي.
ووصلت سيارات شرطة نجدة طنطا لتحرير محضرًا، بعد إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة.
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