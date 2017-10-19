ترامب يتهم كومي بـ"حماية" هيلاري كلينتون

واشنطن - (أ ف ب):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي بأنه تدخل العام الماضي لمصلحة هيلاري كلينتون في التحقيق حول استخدام المرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية.

واستند ترامب في اتهامه هذا إلى رسالة إلكترونية نشرها الأف بي آي الاثنين وقال إنها "مسودة" البيان الذي ألقاه كومي في 5 يوليو 2016 وأعلن فيه أن تحقيق الشرطة الاتحادية في قضية كلينتون خلص إلى عدم توجيه أي اتهام إليها وإعفائها من أي ملاحقة.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات "واو، مكتب التحقيقات الفدرالي يؤكد التقارير بشأن إعداد جيمس كومي مسودة رسالة تبرئة العوجاء هيلاري قبل فترة طويلة من انتهاء التحقيق".

واستهجن الرئيس الأمريكي كيف أن التحقيق الفيدرالي لم يستجوب "كلينتون نفسها"، مضيفا "لقد أعلن كومي تحت القسم أنه لم يقم بهذا الأمر -- أليس هذا تدخلا واضحا؟ أين هي وزارة العدل؟".

وتابع ترامب في تغريداته "كما اتضح، فإن جيمس كومي كذب وسرّب وحمى بالكامل هيلاري كلينتون. لقد كان أفضل شيء حدث لها على الإطلاق!".

ونفى كومي مرارا أن يكون تدخل لتحوير مسار التحقيق في قضية البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة.

وفي سبتمبر عندما نشرت الصحافة أولى التسريبات عن هذه المسودة قال بنجامين وايتس الخبير القانوني والصديق الشخصي لكومي أن ليس في ما فعله مدير الشرطة الفيدرالية اي خطأ لأنه من الطبيعي أن يعدّ المرء مسودة بيان قبل صدور النتيجة النهائية للتحقيق إذا كانت الدلائل المتوافرة كلها تصب في اتجاه محدد.