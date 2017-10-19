أخبار عاجلة

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها" -
نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم .. نظر طعن علاء عبد الفتاح في قضية "أحداث مجلس الشورى"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم .. نظر طعن علاء عبد الفتاح في قضية "أحداث مجلس الشورى"

01:00 ص الخميس 19 أكتوبر 2017

علاء عبد الفتاح

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح و19 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بقضية "أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل "كاهن المرج" للجنايات

    أخبار

  • ننشر أسماء المتهمين المُحالين للمفتي في قضية "أجناد "

    أخبار

  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة 66 متهمًا في قضية "ولاية داعش الصعيد" لـ 7

    أخبار

  • مد أجل الحكم على "مرسي وعكاشة" و23 آخرين في "إهانة القضاء" لـ 30 ديسمبر

    أخبار

إعلان

85ddad09e3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"