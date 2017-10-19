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أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل كارباكا في دوري الأبطال

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أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل كارباكا في دوري الأبطال أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل كارباكا في دوري الأبطال

التحرير

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 واصل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نتائجه السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة التي تضم تشيلسي وروما بجانب فريقي لقاء اليوم الأربعاء.

ويتصدر فريق تشيلسي المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على فريق  كارباكا آجدام في الجولة الأولى والفريق المدريدي بالجولة الثانية.
وعجز أتلتيكو مدريد مجددًا عن تحقيق أولى انتصاراتهفي المجموعة، ليظل في المركز الثالث بترتيب المجموعة.
برصيد نقطتين، ليضعف من فرص تأهله إلى الأدوار التالية للبطـولة.في المقـابل، حصل كارباكـا الأذربيجاني ، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بمرحلة المجموعات للبطولة الأقوى على مستوى الأندية الأوروبية، على أول نقطة له بدوري الابطال، ولكنه أستمر متزيل المجموعة في قاع الترتيب.

وشهدت المباراة أستحواذ فريق اتلتيكو مدريد على مجريات اللقاء بنسبة 52% وحصل الفريق المدريد على 5 ركنيات وسدد أتلتيكو مدريد 12 تسديدة منها 3 تسديدات على المرمى ومرر 434 تمريرة خلال اللقاء.في المقابل حصل  كارباكا آجدام الأذربيجاني على ركنيتين فقط خلال اللقاء وقام بالتسديد 7 مرات منها مرة وحيدة تجاه المرمى بينما مرر الفريق الأذربيجاني 383 تمريرة.

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وشهد اللقاء حالة طرد للاعب فريق كارباكا آجدام الأذربيجاني دينو ندلوفو في الدقيقة 75 من عمر المباراة وبطاقتين صفراء لــ ميغيل ماركوس في الدقيقة 53 وبدافي جوسينوف بالدقيقة 90.

وبهذه النتيجة حصد فريق اتلتيكــو مدريد على نقطة وحية من المباراة ليصبح رصيدة نقطتين في المركز الثالث من المجموعة الخــامسة بينما حصل الفريق الأذربيجــاني على أول نقطة له في تاريخه بمنافسات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

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التحرير

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