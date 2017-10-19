​وفد البرلمان يدعو نظيره الإيطالي لإحضار أسرة "ريجيني" إلى مصر لتلقي العزاء

مصراوي Masrawy

كتب- محمود رمزي:

دعا وفد البرلمان المصري المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة سانت بطرسبورج - روسيا الاتحادية، وفد البرلمان الإيطالي لإحضار أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريحيني لزيارة مصر لتلقي واجب العزاء في ابنهم الذي عثر عليه مقتولا العام الماضي في أطراف القاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوفدين البرلمانيين على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة سانت بطرسبورج - روسيا الاتحادية.

وضم وفد البرلمان الإيطالي النائبة سوزانا رادوني، والنائب بيا الدا لوكاريلي، والنائب فرانشسكو ماريا أماروزو، فيما ضم الوفد البرلماني المصري خلال اللقاء كلا من: النائب طارق رضوان - رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب كريم درويش، والنائبة ياسمين أبو طالب.

وذكر بيان صادر عن الوفد المصري، حصل مصراوي على نسخة منه، أن النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دعم العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين خاصة فى ضوء التاريخ الحافل لهذه العلاقات عبر آلاف السنين وأكثر من مائة عام، على إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين والتى تجسد خصوصية العلاقة التي أفرزتها حقائق التاريخ والجغرافيا وجعلت إيطاليا الدولة الأكثر تفهما لقضايا الشرق الأوسط.

وأضاف "رضوان": "كما أكدت أيضا أن الذاكرة المصرية لن تنسى الموقف الإيطالى الداعم لشعب مصر فى مرحلة شديدة الحرج فى تاريخه الحديث، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد من الموضوعات التى تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلا عن تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية".

من ناحية أخرى، أكد الجانب الإيطالي، حرص إيطاليا على أن تحافظ علي العلاقات مع مصر خاصة في ضوء التعاون السياحي والاقتصادي، كما نقلوا تحياتهم وتقديرهم للرئيس السيسي، مؤكدين الأهمية التى توليها بلادهم لدعم العلاقات الثنائية مع مصر، وأن الفرصة سانحة لتوسيع وترسيخ هذه الشراكة الهامة، وحرص بلادهم على التنسيق والتشاور فى كافة القضايا التى تهم الجانبين وتمثل لهما تحديا مشتركا، فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والوضع فى البحر المتوسط وقضايا الهجرة غير الشرعية والموضوعات الإقليمية الأخرى منها الموقف فى ليبيا وسبل عودة الاستقرار لهذا البلد لضمان أمن منطقة المتوسط.

وفيما يخص قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، علق الجانب الإيطالي على أهمية الحصول على آخر التطورات في هذه القضية، لأنها أصبحت قضية قومية وعلي حسب المصطلح المستخدم فهي "قضية رأي عام".

من جانبه أكد طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، استمرار التعاون الوثيق بين جهات التحقيق فى البلدين مع التزام القاهرة الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة، واستشهد ما ذكرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أن قرار إعادة السفير الإيطالي كانتيني جاء بعد تأكد روما من مصداقية مصر فى تحقيقاتها وتعاونها مع السلطات الإيطالية في قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجيني.

وأشار البيان أن الوفد المصري عرض وقائع تعرض لها المصريين من انتهاكات في إيطاليا، وكذلك عدة حوادث موت للعديد من المصريين في السجون الإيطالية، وأنه خاطب الوفد الإيطالي أنه عند الاستفسار عن تلك الحوادث لا نصل لأي تحليل يرضي ولا يوجد أي تعاون من قبل السلطات الإيطالية على جميع الأصعدة.

وأشار الخولي، إلى أنه أبلغ الجانب الإيطالي، أنه "يمثل حزب الأقلية وكذلك حزب ليبرالي، ومن مصلحتي أن أجد ثغره أن أكسب بها أراضي سياسية ضد الائتلاف الحاكم، إئتلاف دعم مصر، ولكن يجب علينا أن نستمع لصوت العقل وأن نقدر الشعوب وليس السياسات، ولا يجب أن يتم تسييس هذه القضية للتأثير علي دولتين بحجم مصر وإيطاليا، كما أنه يوجد طرف أصيل لا يتعاون وهي جامعة كامبريدج التي أوفدت الطالب ريحيني في مظلة تخفي ورائها الكثير من علامات الاستفهام".