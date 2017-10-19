صورة وخبر: فتاة ومدفع رشاش في معرض "بيديك" للدفاع
صورة وخبر: فتاة ومدفع رشاش في معرض "بيديك" للدفاع
12:26 ص الخميس 19 أكتوبر 2017
فتاة في معرض بيدك للدفاع (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
افتتح أول معرض دولي للأسلحة - المعرض الدولي للدفاع "بيديك"، أمس الأول الإثنين، في العاصمة البحرينية المنامة.
ويشهد المععرض الدولي للدفاع في المنامة إقبالًا كبيرًا من النساء اللاتي يقمن بجولات داخل أجنحة المعرض لالتقاط صور تذكارية مع الأسلحة.
والتقط مصور وكالة الأنباءالفرنسية صورة فتاة تقف خلف إحدى المدافع الرشاشة التي تعد واحدة من العديد الأسلحة الخفيفة التي يتم عرضها داخل أجنحة المعرض.
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