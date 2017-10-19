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«القعيد» يروي تجربة له مع عمرو دياب: «مفيش مصري يعمل كده» (فيديو)

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«القعيد» يروي تجربة له مع عمرو دياب: «مفيش مصري يعمل كده» (فيديو) «القعيد» يروي تجربة له مع عمرو دياب: «مفيش مصري يعمل كده» (فيديو)

التحرير

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قال الكاتب الأديب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، مساء الأربعاء، إن الفنان محمد منير، أفضل موهبةً من ، موضحًا: «منير فيه ريحتنا.. فيه طمي النيل وفيه .. أي شعب ينضح ثقافته وروحه في فنه».

وروى القعيد، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، تجربة شخصية له مع «الهضبة»، قائلًا: «مرة كنا مسافرين الإمارات وكان معانا، فلبس نضارة سودة وقعد، معرفناش إنه هو.. أحد الزملاء الصحفيين راح سأله ليه لابس نضارة؟ قاله عشان عايز أنام ومش عايز حد يتكلم معايا».

وعقب القعيد على الواقعة، «ماعجبنيش أبدًا.. مفيش مصري يعمل كده.. ده المصري ممكن ينزل من بيته يقعد على القهوة عشان يتكلم مع حد».

يُشار إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى التي ينتقد فيها «القعيد» عمرو دياب، ففي أثناء استضافته بالأول من أغسطس الماضي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، استنكر الكاتب والروائي تسمية الأخير من جانب محبيه بلقب «الهضبة»، بينما اعتبر أنه لم يقدم أي خدمات لمصر.

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وقال القعيد: «يكفي أنك تقول عليه الهضبة لكي تفقد القدرة على الكلام معه، لأنها تغرّه وتصيبه بالغرور، ماذا قدم هذا الأخ لمصر؟ لم يحقق سوى النجاح الفردي، بينما لم يقدم شيئًا للبلاد، النجاح الفردي لابد أن يعقبه دور تؤديه لبلدك، ولكن عمرو دياب نجح في مشروعه الفردي، والمشروع الفردي كالنار تأكل نفسها لا يتبقى منها شيء».

وعقد «القعيد» مقارنة بين ما قدمه المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، لمصر، وبين ما قدمه عمرو دياب، قائلًا: «هناك فارق شاسع في الثقافة والموهبة والإدراك والإحساس الفني بينهما، عمرو دياب لم يصدر أي بيانًا يناشد فيه المواطنين المصريين بمناهضة التطرف والإرهاب، أو لمخاطبة الإرهابيين بأن بلدهم جميلة ولا تستحق كل هذا الخراب وسفك الدماء.. شوف عبد الحليم عمل إيه لمصر وشوف الأخ ده عمل إيه لمصر».

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التحرير

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