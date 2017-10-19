بدراوي: السيسي يمتلك شعبية ومصداقية وأثبت أنه يعمل لصالح المواطن (فيديو)

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قال الدكتور حسام بدراوي، الرئيس الشرفى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن فرصة الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي فى الحصول على فترة رئاسية ثانية كبيرة جدًا لأنه يملك الأدوات اللازمة لنقلنا لفترة أكثر استقرارًا.

وتابع بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الفترة الجاية أهم من الفترة اللي فاتت، والسيسي يمتلك الشعبية والمصداقية وأثبت أنه يعمل لصالح المواطن.. وأنا سأنتخبه لأنني متوقع منه الأحسن وأحب أسمع منه كمواطن، بس لازم الانتخابات تكون تنافسية، لازم حد يكون ليه قيمة سياسية كبيرة ويرشح نفسه أمام السيسي، لأن لو محصلش ده هنكون أحنا الخسرانين».