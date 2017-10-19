موسى: لا أمان لإخواني حتى لو لاعب كرة.. معندوش وطنية (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء، إن 3 يوليو 2013 كان يومًا فاصلًا في تاريخ الوطن، حيث انحازت القوات المسلحة بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي، حينها، لإرادة الشعب.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه «لو لم تنحاز القوات المسلحة للشعب في 30 يونيو ما كان تغير الوضع، حتى لو كان اللي خرجوا 100 مليون مش 30».

تابع: «30 يونيو لم يكن كافيًا أبدًا لتغيير نظام جماعة الإخوان أبدًا، انحياز الجيش هو من صنع المشهد، وهو من أوصلنا لما نحن فيه الآن، وعشان كده موصلناش لمصير سوريا والعراق واليمن وليبيا».

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واصل: «لا تأمن لأي واحد إخواني تبع هذا التنظيم الإرهابي، لا تقولي لاعب كورة ولا وزير ولا غفير، طالما هو إخواني فلا ولاء له للوطن ولا للدولة ولا للشعب، ولاؤه للجماعة، ومحدش يكلمني عن وطنيته، عمره ما كان وطني ولا هيكون.. ده ملوش علاقة بالبلد ومش عايزها على الخريطة».

يُشار إلى أن نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، محمد أبو تريكة، تعرض لهجوم شديد من قِبل بعض الإعلاميين، عقب مطالبة الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعودته من الاعتزال والمشاركة شرفيًا بكأس العالم مع مصر، عبر هاشتاج «#تريكة_في_كأس_العالم»، والذي لاقى تداولًا واسعًا.