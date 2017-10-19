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مدير أمن قنا: مستمرون في ضبط الأسلحة

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مدير أمن قنا: مستمرون في ضبط الأسلحة مدير أمن قنا: مستمرون في ضبط الأسلحة

التحرير

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قال اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إن الأجهزة الأمنية ضبطت سلاح «آر بي جي» اليوم الأربعاء، داخل منزل أحد العناصر الإجرامية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، مشيرا إلى أنهم ينتظرون قرار النيابة العامة.

وأوضح مدير الأمن في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنهم مستمرون في ضبط أي أسلحة سواء خفيفة أو ثقيلة، يملكها أي خارجين عن القانون في المحافظة دون ترخيص.

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وكان مصدر أمني كشف لـ"التحرير"، أن حملة أمنية مدعمة بالقوات الخاصة داهمت اليوم منزل أحد العناصر الإجرامية بقرية أبو حزام، وتمكنت من ضبط سلاح «أر بي جي».

يذكر أن الأجهزة الأمنية بقنا عثرت على 3 أسلحة نارية مضادة للطائرات مدفونة في أراض زراعية خلال اليومين الماضيين، منها سلاح بقرية أبو حزام.

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التحرير

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