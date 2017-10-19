حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، أمس الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها انسحاب قوات البيشمركة من المواقع المتنازع عليها وغارات عراقية على مواقع داعش في الأنبار، علاوة على زلزال يضرب إيران.

1- قوات البيشمركة تنسحب من غالبية المناطق المتنازع عليها

عربات عسكرية تابعة للجيش العراقي في كركوك (أ ف ب)

قامت قوات البيشمركة بالانسحاب من غالبية المناطق المتنازع عليها بدءا من خانقين على الحدود الايرانية شرقا وصولا الى سنجار على الحدود السورية غربا.

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2- طائرات حربية تقصف مواقع داعش غربي العراق

غارات عراقية ضد مواقع داعش في الأنبار (أ ف ب)

أفاد بيان عسكري عراقي بأن مقاتلات حربية طراز (إف 16) عراقية قصفت معملا لتصنيع مركبات مفخخة وعبوات ناسفة، غربي محافظة الأنبار.

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3- اطلاق نار في ولاية ميريلاند الامريكية

انتشار الشرطة الفيدرالية في موقع الحادث (أ ف ب)

قال مسؤولون أن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان، حالتهما خطيرة، بعد "هجوم مستهدف" شنه مسلح في منشأة تجارية في شمال مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند شرقي الولايات المتحدة.

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4- قتلى ومصابون في انفجار بمصنع للألعاب النارية شرقي الهند

انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند (أ ف ب)

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر وقوع إنفجار داخل مصنع لإنتاج الألعاب النارية شرقي الهند.

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5-زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب وسط إيران

العاصمة الإيرانية طهران (أ ف ب)

ضرب زلزال قوي نسبيا بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر أجزاء من محافظة يزد وسط إيران.

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