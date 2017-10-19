10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن الولايات المتحدة غاضبة من إيران لأنها "أفشلت جميع مؤامراتها في لبنان وسوريا والعراق، وصرح نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بات وحيدا بلا أنصار، سوى إسرائيل، وشدد أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده منفتحة على الحوار لحل الأزمة الخليجية.

1- مرشد إيران: أمريكا غاضبة لأننا أفشلنا مؤامراتها في لبنان وسوريا والعراق

المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي - أرشيفية

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن الولايات المتحدة غاضبة من إيران لأنها "أفشلت جميع مؤامراتها في لبنان وسوريا والعراق".

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2- وزيرة الدفاع الألمانية: تسليح البيشمركة كان أمرا ضروريا وسليما للغاية

وزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فون دير لاين - أرشيفية

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فون دير لاين عن توريد أسلحة ألمانية لقوات البيشمركة الكردية شمالي العراق وتدريب القوات الألمانية للقوات الكردية منذ عام 2014 بغرض مكافحة تنظيم داعش. وأضافت: "كان أمرا ضروريا وسليما للغاية"، مضيفة أن مهمة التدريب في شمال العراق ناجحة.

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3- معارض قطري: هزيمة "داعش ليبيا" من أبرز فوائد مقاطعة الدوحة

المعارض القطري، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني - أرشيفية

اعتبر المعارض القطري، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن اتفاق المُصالحة الفلسطينية وهزيمة داعش ليبيا وانشغال تنظيم الحمدين عن زعزعة أمن واستقرار مصر، من أبرز فوائد المقاطعة القطرية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قبل أكثر من 100 يوم، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، تواصل الأخيرة نفيها بشدة.

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4- أمير قطر: لا أحد سيربح من الأزمة الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أرشيفية

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده منفتحة على الحوار لحل الأزمة مع الدول الأربع التي تقاطعها. وأضاف: "قطر مستعدة لإجراء حوار لحل المشكلة، فنحن نعرف أن لا أحد سيربح في هذه الأزمة.

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5- ترامب: كل الأدلة تُثبت كذب جيمس كومي لحماية كلينتون

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما يتكشّف من أدلة يُثبت أن جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، برّأ المُرشّحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، قبل إنهاء التحقيقات الخاصة باستخدامها لبريدها الإلكتروني الشخصي في مُرسلات رسمية، حينما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية. وأضاف: "كل الأدلة تُثبت كذب جيمس كومي لحماية كلينتون".

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6- قرقاش: دبلوماسية "مكانك سر" لن تنجح في فكّ عُزلة قطر

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - أرشيفية

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن قطر لن تنجح في فكّ شعور العُزلة الطاغي بما أسماه دبلوماسية "مكانك سر"، مشيرًا إلى أن الحل يكمُن في الأساس في مراجعة مواقفها والتراجع عن سياسة التخريب والإضرار التي تنتهجها الدوحة في المِنطقة.

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7- رئيس الوزراء الفلسطيني: المعوق الأساسي لعملية السلام هو الاحتلال الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن المعوق الأساسي لعملية السلام هو الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التوسع الاستيطاني.

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8- الرئيس اللبناني: بيروت حريصة على تعزيز العلاقات مع طهران

الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون - أرشيفية

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران، و تطويرها في المجالات كافة. متمنيا أن "تسفر المساعي التي تبذلها للوصول الى حل سياسي للأزمة السورية عن نتائج إيجابية تساهم في أحل أزمة اللنازحين السوريين في لبنان.

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9- وزير خارجية إيطاليا: مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه

وزير خارجية إيطاليا انجلينو الفانو - أرشيفية

استقبل وزير خارجية إيطاليا انجلينو الفانو، السفير هشام بدر سفير مصر في روما، حيث تركزت المباحثات حول سبل تفعيل الحوار بين القاهرة وروما لجسر فجوة التواصل بينهما طيلة الثمانية عشر شهراً الماضية، مؤكدًا أن مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه.

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10- المالكي: برزاني فقد كل أصدقائه باستثناء إسرائيل

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي - أرشيفية

صرح نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بات وحيدا بلا أنصار، سوى إسرائيل.

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