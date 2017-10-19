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مرتضى منصور: استاد القاهرة يستضيف مبارايات الزمالك

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مرتضى منصور: استاد القاهرة يستضيف مبارايات الزمالك مرتضى منصور: استاد القاهرة يستضيف مبارايات الزمالك

التحرير

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 أعلن ، رئيس مجلس إدارة  نادي ، عن تلقيه موافقة رسمية بشأن نقل مباريات فريقه إلى القاهرة بدلا من ستاد بتروسبورت الذي يعترض عليه الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي نيبوشا.

وقال منصور في تم نشره على صفحته الرسمية: "تلقيت موافقة من السيد وزير الداخلية والسيد وزير الشباب والرياضة، على استضافة ستاد القاهرة لجميع المباريات الخاصة بفريق الزمالك".

وأشار منصور إلى أن مباراة سموحة التي ستقام في الجولة السادسة ستقام على ملعب بتروسبورت لضيق الوقت على أن تقام المباراة التالية على ستاد القاهرة الدولي، وستكون مباراة بتروجت في الجولة الثامنة المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل هي أولى مباريات الفريق الأبيض على استاد القاهرة.

كما أكد مرتضى منصور رفض مركز التسوية والتحكيم الرياضي الطعن الذي تقدم به هاني شكري عضو مجلس الإدارة السابق ولؤي دعبس المرشح المحتمل ضد إجراءات الجمعية العمومية الأخيرة التي تم خلالها اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي.

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وكان الزمالك قد اعتمد لائحته الأساسية بعد انعقاد الجمعية العمومية في وقت سابق وبناء عليه سيتم إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل.

وقال رئيس القلعة البيضاء"انتخابات الزمالك ستقام باللائحة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في وقت سابق".

وأختتم مرتضى منصور تصريحاته بأنه تلقى وعدا من قبل اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بعودة الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري العام خلال الفترة المقبلة في ظل الالتزام والسلوك الحضاري لهم مؤخرا.

ويستعدالزمالك لخوض المباراة المقبلة أمام سموحة في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.يذكر أن الزمالك تعادل في الجولة الخامسة الماضية أمام أبناء "السيد البدوي"، ويحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط.وحصد الزمالك الــ 9 نقاط بعدما فاز على فريقي الداخلية بثلاثية نظيفة والمصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وثلاث تعادلات كانت أمام الإنتاج الحربي وإنبي وطنطا.

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التحرير

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