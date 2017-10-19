​أمين القومي للمرأة السابق: مصر ستظل قوية صامدة أمام الإرهاب بوجود نسائها

كتبت- عزة صقر:

قالت الدكتور فرخندة حسن أمين المجلس القومي للمرأة سابقًا، إن احتفالية المرأة صانعة السلام تؤكد أنهن أساس نشر السلام، فالنساء الآن أصبحن يخضن المجالات بمختلف أنواعها ويصلن لأعلى المراكز والمرتبات المشرفة ويحققن الانجازات.

وأكدت "فرخندة" في تصريحات على هامش احتفالية "المرأة صانعة السلام" بدار الأوبرا المصرية، أنه لابد من إشراك النساء اليوم ودمجهن في مؤسسات الدولة لوضع الخطط الأمنية لوقف التطرف الإرهابي.

وأضافت: "الاحتفالية جاءت في وقت صعب تعانى منه مصر وشعبها من الإرهاب؛ لذا مصر ستظل قوية صامدة أمام محاربته وبوجود نسائها اللاتي يسعن دومًا لزرع بذور السلام بالأرض".

ونظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأمين عام جمعية محبي مصر السلام هاني عزيز، احتفالية بعنوان "المرأة صانعة السلام"، بالمسرح الكبير، للإعلان عن نتائج الجهود التى تمت في إطار مبادرة "المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والارهاب"، والتى انطلقت دعما للجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين.

يأتى الاحتفال تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الوطنية في نشر روح الإخاء بين المواطنيين ودور القوة الناعمة في القضاء على العنف والتطرف في المجتمع .