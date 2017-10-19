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نقابة الصحفيين تشكر السيسي لدعمه "الصحافة" وزيادة بدل الأعضاء​

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مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين تشكر لدعمه "الصحافة" وزيادة بدل الأعضاء​

11:45 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

وجه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للصحافة والصحفيين والنقابة، وهو ما أثمر عن الاستجابة لمطالب جموع الصحفيين بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا (300) جنيه شهرياً ثلاثمائة جنيه، بداية من يوليو الماضي.

وأكد المجلس -في بيان اليوم الأربعاء-، ثقته في الاستجابة لمطالب الصحفيين بزيادة المعاشات ودعم مشروع العلاج والتدريب وكافة أنشطة النقابة.

كما وجه المجلس الشكر إلى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة لمطالب الجماعة الصحفية.

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مصراوي Masrawy

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