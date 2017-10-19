سوزان نجم الدين: المرأة أساس المجتمع.. ومواجهة الإرهاب تستلزم مشاركتها

كتبت- عزة صقر:

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إن "المرأة هي صانعة السلام والمجتمع والأجيال القادمة، فهي أساس المجتمع وليس جزءًا منه".

وأضافت سوزان في تصريحات على هامش احتفالية "المرأة صانعة السلام" بدار الأوبرا المصرية، أن المرأة يقع على عاتقها المسئولية كاملة لبناء المجتمع وإنشاء جيل قادر على النهوض بها.

وتابعت: "الاحتفالية فكرتها قوية وحقيقية وتؤكد على أن مواجهة الفكر الأرهابي يستلزم مشاركتها، مؤكدة أن الإرهاب الغاشم لا دين له يستهدف المجتمعات البناءة ويسعى لهدمها وقتل أمانها؛ وهذا لن يحدث بأرض الكنانة.

ونظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وأمين عام جمعية محبي مصر السلام هاني عزيز، احتفالية بعنوان "المرأة صانعة السلام"، بالمسرح الكبير، للإعلان عن نتائج الجهود التى تمت في إطار مبادرة "المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والارهاب"، والتى انطلقت دعما للجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين.

يأتى الاحتفال تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية الوطنية في نشر روح الإخاء بين المواطنيين ودور القوة الناعمة في القضاء على العنف والتطرف في المجتمع .