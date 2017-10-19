​وزير خارجية البرتغال يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل وزير خارجية البرتغال اجوستو سانتوس سيلفا إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يرأس الوزير البرتغالي، وفد بلاده إلى اجتماع اللجنة "المصرية - البرتغالية" المشتركة التي تتناول دعم علاقات التعاون في مختلف المجالات.

ويشارك اجوستو سانتوس، وسامح شكري في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري البرتغالي الذي يبدأ غدا الخميس.