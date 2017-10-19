بالصور - "الأعلى الصوفي" يبايع ترشيح السيسي لفترة رئاسة جديدة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ عبدالرحيم عزازي، عضو المجلس الصوفي الأعلى، وشيخ الطريقة العزيزية بمحافظة الشرقية، مبايعته لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، في المؤتمر الذي نظمته الطرق الصوفية، احتفالًا بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء.

ونظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية، والمجلس الأعلى الصوفي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا حاشدًا، ضمن احتفالات المشيخة بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، بحضور محافظ الأقليم اللواء السيد نصر، واللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ.