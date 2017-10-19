بالصور - وفود عربية تهتف "تحيا مصر" في مؤتمر الصوفية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مؤتمر الطرق الصوفية، والمجلس الصوفي الأعلى، اليوم الأربعاء، المقام في حديقة الأسرة والطفولة، بمدينة دسوق، ترديد وفود عربية، هتافات "تحيا مصر"، خلف محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

واختتم محافظ كفر الشيخ، كلمته التي ألقاها، في المؤتمر، هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ثم ردد خلفه بتلك الهتافات "تحيا مصر"، الحاضرين المشاركين بهذا المؤتمر، من بينهم الوفود العربية، والذين يحملون جنسيات "الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات".

ونظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية، والمجلس الأعلى الصوفي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا حاشدًا، ضمن احتفالات المشيخة بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، بحضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، واللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ.