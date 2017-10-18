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مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بمصنع للألعاب النارية شرقي الهند

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مصراوي Masrawy

مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بمصنع للألعاب النارية شرقي الهند

11:38 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مصرع 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بمصنع للألعاب النارية شرقي الهند

انفجار بمصنع للألعاب النارية شرقي الهند

نيوديلهي - (أ ش أ):

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر وقوع إنفجار داخل مصنع لإنتاج الألعاب النارية شرقي الهند.

وذكرت "ايه بى سي نيوز" الأمريكية أن الانفجار وقع في بلدة بالاسور بولاية أوريسا الهندية وأسفر أيضا عن جرح 20 شخصا.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية بأن عدد الضحايا مرشح للزيادة بالنظر إلى وجود أشخاص مازالوا محاصرين تحت حطام المصنع والذى يعمل بدون ترخيص.

وكان انفجارا مماثلا قد وقع في ولاية ماديا براديش وسط الهند في شهر يونيو الماضي وأسفر عن مصرع 23 شخصا وجرح 7 آخرين.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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