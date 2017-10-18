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بدراوي: يجب اختيار الرئيس بناءً على برنامجه الانتخابي (فيديو)

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بدراوي: يجب اختيار الرئيس بناءً على برنامجه الانتخابي (فيديو) بدراوي: يجب اختيار الرئيس بناءً على برنامجه الانتخابي (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور حسام بدراوي، الرئيس الشرفى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن اختارت أن تكون حياتها السياسية حياة حزبية، وهذا يعني أن رئيس الوزراء يأتي من جزب الأغلبية.

وتابع بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «يجب اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية البرلمانية، ويتم اختيار رئيس الجمهورية بناء على برنامجه الانتخابي، وهذا البرنامج يضعه مؤسسة بها فريق كبير من الباحثين والمفكرين وهذه المؤسسة يطلق عليها المؤسسة الحزبية.. وليس شرطًا أن يكون هذا رئيس الجمهورية رئيس لهذا الحزب أو متدخل في عمله، بل قد يمثل توجه هذه الحزب فكره».

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وأضاف بدراوي: «عندما ترشح رئيس الجمهورية الحالي، عبد الفتاح للانتخابات الرئاسية كان التوجه العام ضد فكرة الحزبية، على الرغم أن الدستور الحالي يقول أن حياتنا حزبية، وهذا ما خلق نوعًا من التناقض، فنحن  بذلك كدولة اتخذنا قرارًا ولكننا لم نمارسه حتى الآن».

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التحرير

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