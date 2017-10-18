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"إعلام الأهرام الكندية" تُكرم أبطال مسلسل "30 يوم"

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مصراوي Masrawy

"إعلام الأهرام الكندية" تُكرم أبطال مسلسل "30 يوم"

11:19 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الدكتور إيناس أبو يوسف

تقرير- عبدالرحمن علاء:

كرمت كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية برئاسة الدكتور إيناس أبو يوسف، أبطال مسلسل "30 يوم" الفنان آسر ياسين ونجلاء بدر وإنجى المقدم.

وقال آسر ياسين، إن دوره كان صعب جدًا في السيناريو المكتوب، وصعوبته كان في عدم كتابة المؤلف للانطباعات وطريقة أداء الدور، مؤكدًا أن اعتبر دوره بالمسلسل بمثابة تحدي شخصي لنفسه.

فيما أعربت إنجي المقدم، عن سعادتها بتكريم الكلية لها مع أبطال المسلسل، لافتًا إلى أن تلك هي المرة الثالثة يتم دعوتها بالكلية.

وسلمت الدكتور إيناس أبو يوسف، درع الكلية لأبطال المسلسل.

وعقب نهاية الندوة، التقط الفنانون بعض الصور التذكارية مع الطلاب.

يذكر أن مسلسل "30 يوم" تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2017، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، كتبه مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام على، بطولة آسر ياسين، باسل خياط، وليد فواز، إنجي المقدم، نجلاء بدر، نورهان، هند عبدالحليم، أحمد خالد صالح، وظهر الفنان محمد فراج كضيف شرف في العمل.

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة سيلميديا المملوكة للمنتجة مها سليم وشركة تريلر لصاحبها المنتج أحمد سمير، وشركة ماكس برودكشن ويمثلها الدكتور تامر تمام.

 

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